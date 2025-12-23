Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России опроверг данные об эвакуации посольства РФ из Венесуэлы

МИД РФ назвал фейком информацию AP об эвакуации посольства из Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Западное агентство Associated Press опубликовало материал о якобы эвакуации посольства РФ из Венесуэлы. В Министерстве иностранных дел России опровергли эти сведения. Они оказались фейком. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.

В ведомстве призвали граждан к бдительности. МИД отметил, что важно не поддаваться на «западные провокации».

«Информация, распространяемая агентством АР о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы — ложь», — указано в материале.

Между тем растет напряжение между Вашингтоном и Венесуэлой. По мнению профессора СПбГУ Лазаря Хейфеца, их гипотетическая война окажет существенное влияние на международную торговлю нефтью. Он назвал возможный конфликт США и Венесуэлы «многоходовкой».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше