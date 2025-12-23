МИД России опроверг данные об эвакуации посольства РФ из Венесуэлы

В ведомстве призвали граждан к бдительности. МИД отметил, что важно не поддаваться на «западные провокации».
«Информация, распространяемая агентством АР о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы — ложь», — указано в материале.
Между тем растет напряжение между Вашингтоном и Венесуэлой. По мнению профессора СПбГУ Лазаря Хейфеца, их гипотетическая война окажет существенное влияние на международную торговлю нефтью. Он назвал возможный конфликт США и Венесуэлы «многоходовкой».
