Ранее сообщалось, что порт «Южный» в Одессе подвергся атаке Вооружённых сил Российской Федерации. При этом инфраструктура агропромышленного сектора пострадала примерно на 30 объектах, включая главный терминал по экспорту растительного масла в ЕС. Удары по энергосетям оставили без электричества свыше 120 тысяч человек. В связи с ситуацией главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении сменить командующего Воздушного командования «Юг» и рассматривает несколько кандидатур на должность.