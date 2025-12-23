Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Классическая дезинформация»: Захарова объяснила цель вброса об эвакуации дипломатов РФ из Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию Associated Press о якобы эвакуации семей российских дипломатов из Венесуэлы. Об этом она заявила в интервью российским СМИ.

По мнению Захаровой это нужно для дистабилизации Венесуэлы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию Associated Press о якобы эвакуации семей российских дипломатов из Венесуэлы. Об этом она заявила в интервью российским СМИ.

«Классическая дезинформация, чтобы повлиять на ситуацию внутри Венесуэлы», — сказала официальный представитель МИД РФ. Ее слова приводят «Известия».

Ранее западные СМИ утверждали, что якобы российское представительство в Венесуэле срочно эвакуирует дипломатов и членов их семей. Агенства ссылались на неназванных сотрудников из европейской разведки. МИД РФ информацию оперативно опроверг.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше