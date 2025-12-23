«Классическая дезинформация»: Захарова объяснила цель вброса об эвакуации дипломатов РФ из Венесуэлы

По мнению Захаровой это нужно для дистабилизации Венесуэлы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию Associated Press о якобы эвакуации семей российских дипломатов из Венесуэлы. Об этом она заявила в интервью российским СМИ.
«Классическая дезинформация, чтобы повлиять на ситуацию внутри Венесуэлы», — сказала официальный представитель МИД РФ. Ее слова приводят «Известия».
Ранее западные СМИ утверждали, что якобы российское представительство в Венесуэле срочно эвакуирует дипломатов и членов их семей. Агенства ссылались на неназванных сотрудников из европейской разведки. МИД РФ информацию оперативно опроверг.