В МИД РФ опровергли сообщения об эвакуации посольства России из Венесуэлы

Сообщения о якобы эвакуации дипломатической миссии России из Венесуэлы, распространяемые агентством Associated Press, не соответствует действительности. Об этом уточнили в Министерстве иностранных дел России.

Источник: Life.ru

«Информация, распространяемая агентством Associated Press о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы, — ложь. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на западные провокации!» — говорится в заявлении ведомства.

Венесуэла заявила о неприемлемости действий американских военных, задержавших нефтяной танкер, и намерена привлечь к этому инциденту внимание международного сообщества. Об этом говорится в официальном заявлении правительства страны, распространённом вице-президентом Дельси Родригес.

Ранее сотрудники венесуэльских портов и аэропортов фиксировали развертывание зенитных орудий и сообщали о массовой отмене рейсов. За последние две недели было отменено более 80% авиаперевозок. Президент США Дональд Трамп призывал авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым. В Каракасе расценили это заявление американского лидера как угрозу применения силы и обратились в ООН и ИКАО с требованием осудить позицию Вашингтона. Также президент США объявил венесуэльский режим иностранной террористической организацией, обвинив его в «краже активов, а также в терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше