В МИД РФ опровергли сообщения об эвакуации посольства России из Венесуэлы

«Информация, распространяемая агентством Associated Press о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы, — ложь. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на западные провокации!» — говорится в заявлении ведомства.
Венесуэла заявила о неприемлемости действий американских военных, задержавших нефтяной танкер, и намерена привлечь к этому инциденту внимание международного сообщества. Об этом говорится в официальном заявлении правительства страны, распространённом вице-президентом Дельси Родригес.
Ранее сотрудники венесуэльских портов и аэропортов фиксировали развертывание зенитных орудий и сообщали о массовой отмене рейсов. За последние две недели было отменено более 80% авиаперевозок. Президент США Дональд Трамп призывал авиакомпании считать небо над Венесуэлой закрытым. В Каракасе расценили это заявление американского лидера как угрозу применения силы и обратились в ООН и ИКАО с требованием осудить позицию Вашингтона. Также президент США объявил венесуэльский режим иностранной террористической организацией, обвинив его в «краже активов, а также в терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми».
