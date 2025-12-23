Ричмонд
Писториус: Германия по-прежнему хочет разместить у себя крылатые ракеты США

Глава германского Минобороны рассказал, зачем Европе нужны американцы.

Источник: Комсомольская правда

Германия не намерена отказываться от ранее заявленных планов по размещению американских ракет на территории страны. Речь идёт о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

«Пока нет никаких признаков того, что они не будут реализованы», — так прокомментировал эти планы министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Zeit.

Писториус добавил, что европейские страны в то же время ставят перед собой цель стать более независимыми от США и для этого намерены форсировать планы по производству ракет дальнего действия до конца десятилетия.

«Правда заключается в том, что у нас нет сопоставимого потенциала ядерного сдерживания, несмотря на все возможности французов и британцев. Для этого нам по-прежнему нужны американцы», — резюмировал глава МО Германии, объясняя необходимость военного присуствтия США на континенте.

Ранее глава Минобороны России Белоусов рассказал, что Вашингтон намерен разместить в Европе оружие, которое способно долетать до РФ за считанные минуты.

Ранее глава МИД Польши Сикорский рассказал, что три европейские страны закупят у США ракеты для ЗРК Patriot на 500 миллионов долларов. Покупателями оружия у американцев станут Польша, Норвегия и Германия.

Какие дальнобойные системы Соединённые Штаты могут передать Киеву, читайте здесь на KP.RU.

