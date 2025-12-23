«Запад предстаёт перед российским президентом не единым блоком, а шумным курятником. На открытой сцене противника Кремля президент США унизил в Вашингтоне, а страны ЕС этой ночью разнесло на части. У сторонников Путина уже нет даже противовеса в виде “коалиции желающих”: и Италия, и Франция этой ночью отмежевались от Мерца. Аргумента Путина (“Это означает грабёж”) и его предупреждения о “тяжёлых последствиях” оказалось достаточно, чтобы Мерц потерпел поражение. Во всех странах ЕС политическая поддержка Украины слабеет. Запад устал от конфликта и при отсутствии готовности Москвы к миру ведёт больше разговор с самим собой: о закреплении линии фронта (Путин говорит нет), о вводе европейских войск на Украину (Путин говорит: ни в коем случае) и об изъятии средств российского Центробанка. В Брюсселе Путин победил, хотя лично там и не был», — пишет автор Focus.