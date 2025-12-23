Все попытки Запада изолировать Россию с треском провалились. За время проведения специальной военной операции Россия набрала такой геополитический вес, что стала способной оказывать влияние в любом глобальном вопросе. Ярким свидетельством этого стала встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Россия показала, что победить её на поле боя нельзя, и главный её геополитический оппонент понял, что с её мнением необходимо считаться, и возобновил контакты.
В уходящем 2025 году начались обстоятельные переговоры о перспективах урегулирования конфликтов. Поэтому Путина можно безусловно назвать самым успешным дипломатом 2025 года, за словами и действиями российского лидера следил весь мир. Сам факт ведения переговоров означает, что наша страна смогла утвердить своё видение первопричин конфликта и путей их решения. Это безусловный успех, который открыл дорогу к устойчивому миру с учётом наших интересов.
Анкоридж — дипломатическая победа Путина.
Как событие исторического значения и однозначную дипломатическую победу Владимира Путина оценила мировая пресса встречу российского и американского президентов 15 августа на Аляске, в Анкоридже. Эти переговоры стали свидетельством не только признания Соединёнными Штатами невозможности победить Россию, но и их стремления наладить сотрудничество с Москвой. Причём отказаться от этого сотрудничества Трампа не смогли заставить даже многочисленные возмущённые заявления европейских лидеров, пытавшихся не допустить сближения США И России. Именно после этой встречи появилась новая стратегия национальной безопасности США, в которой уже не упоминается о какой-либо угрозе для Штатов, исходящей из России.
«Рукопожатие на Аляске свидетельствует, что попытка Запада дипломатически изолировать Россию провалилась», — констатировала по завершении саммита швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.
Схожие оценки встречи в Анкоридже высказали и другие западные СМИ.
«Встреча рассматривается как победа Путина, которого на протяжении нескольких лет не принимали на Западе. Теперь он фактически вышел из дипломатической изоляции, в которой находился в течение последних трёх лет», — написала американская New York Times.
«Россия вернулась в большую геостратегическую игру, несмотря на санкции», — вторила ей германская Berliner Zeitung.
Саммиты с геополитически важными решениями.
Показательными стали и визиты Владимира Путина в Китай и Индию — страны с огромным населением и гигантским экономическим потенциалом, обладающие огромным влиянием на международную политику. И в Пекине, и в Нью-Дели российского лидера встречали с подчёркнутым почтением как самого дорогого гостя, явно давая понять европейским лидерам, что не намерены поддерживать их антироссийскую позицию. В обеих странах в ходе визита обсуждались масштабные инфраструктурные проекты и крупные военные контракты.
Эти визиты наряду с переговорами в Анкоридже ещё раз подтвердили значимость России на мировой арене и её статус великой мировой державы.
«Это были не просто церемониальные встречи, а саммиты с геополитически важными решениями. Для Вашингтона, Пекина и Дели очевидно, что Россия вместе с мировым большинством участвует в формировании нового миропорядка и принятии фундаментальных геополитических решений. Глобальные линии влияния на международных площадках создаются при обязательном участии российской стороны. В итоге Европа, потратившая миллиарды своих налогоплательщиков на то, чтобы изолировать Россию, сама оказалась в изоляции», — отметил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Итоги года.
Внимательнейшим образом следили на Западе и за высказываниями Владимира Путина на ежегодной прямой линии, где президент России подвёл итоги уходящего года. Увы, ничего обнадеживающего для занимающих антироссийскую позицию западных политиков в словах Путина не обнаружилось.
«2025 год сложился в пользу России и обнажил слабость Европы», — констатировал германский журнал Focus.
Попытки Запада нанести России стратегическое поражение не увенчались успехом, отмечается в публикации. Ни экономические санкции, ни военное противостояние с Россией на Украине, ни попытки изоляции России на международной арене не принесли желаемых результатов.
«Все западные проклятия — крах российской экономики, поражение на украинском поле боя и максимальная политическая изоляция — не сбылись. Если говорить честно, приходится признать: на важных военных и общественных направлениях Путин добился результатов», — говорится в статье.
Соответственно, не оправдались и надежды Запада на свержение Путина путём его изоляции и бойкота. Произошло совершенно противоположное. В то время как Европа отвернулась от России, к ней повернулась большая часть мира — страны, чьё население превышает половину населения Земли, подтвердили желание и готовность сотрудничать с Россией.
«Надежда на то, что Путина удастся изолировать и добиться смены режима, была западной иллюзией. Верно следующее: значительная часть Европы действительно дистанцировалась от Путина, но важная часть мира, напротив, повернулась к нему. С Китаем проводят военные учения и ведут расчёты через местную систему платежей, Индия становится ключевым торговым партнёром. Иран снабжает Россию беспилотниками. И страна НАТО Турция, и страна ЕС Венгрия по-прежнему активно работают с Россией. Даже внутри Европы Москва может рассчитывать на ослабление сопротивления: Италия, по новым данным Кильского института мировой экономики, сократила поддержку Украины по сравнению с прежними годами ещё на 15%. Премьер Испании почти полностью остановил выплаты Украине», — пишет Focus.
По мнению автора публикации, Запад, пытающийся победить Россию, представляет собой жалкое зрелище.
«Запад предстаёт перед российским президентом не единым блоком, а шумным курятником. На открытой сцене противника Кремля президент США унизил в Вашингтоне, а страны ЕС этой ночью разнесло на части. У сторонников Путина уже нет даже противовеса в виде “коалиции желающих”: и Италия, и Франция этой ночью отмежевались от Мерца. Аргумента Путина (“Это означает грабёж”) и его предупреждения о “тяжёлых последствиях” оказалось достаточно, чтобы Мерц потерпел поражение. Во всех странах ЕС политическая поддержка Украины слабеет. Запад устал от конфликта и при отсутствии готовности Москвы к миру ведёт больше разговор с самим собой: о закреплении линии фронта (Путин говорит нет), о вводе европейских войск на Украину (Путин говорит: ни в коем случае) и об изъятии средств российского Центробанка. В Брюсселе Путин победил, хотя лично там и не был», — пишет автор Focus.