Песков: РФ сверит наработки США и Украины с духом Анкориджа

«В зависимости от этого уже (предстоит — прим. URA.RU) понять, насколько эти наработки соответствуют духу Анкориджа», — заявил Песков в беседе с «Известиями». По его словам, сведения о деталях договоренностей всех участников процесса урегулирования украинского кризиса были главной целью прошедшего визита в США.