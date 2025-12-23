Песков: РФ сверит наработки США и Украины с духом Анкориджа

По мнению Дмитрия Пескова, прошедшие переговоры нельзя назвать прорывом.
После контактов в Майами (США) спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилла Дмитриева предстоит оценить, в какой мере выработанные Вашингтоном совместно с Киевом и европейскими партнерами подходы соответствуют духу договоренностей в Анкоридже. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В зависимости от этого уже (предстоит — прим. URA.RU) понять, насколько эти наработки соответствуют духу Анкориджа», — заявил Песков в беседе с «Известиями». По его словам, сведения о деталях договоренностей всех участников процесса урегулирования украинского кризиса были главной целью прошедшего визита в США.
URA.RU уже рассказывало, что Дмитриев в Майами встретился со специальным посланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Накануне в Соединенных Штатах прошли консультации украинской делегации с американскими и европейскими представителями.