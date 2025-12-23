Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: РФ сверит наработки США и Украины с духом Анкориджа

После контактов в Майами (США) спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилла Дмитриева предстоит оценить, в какой мере выработанные Вашингтоном совместно с Киевом и европейскими партнерами подходы соответствуют духу договоренностей в Анкоридже. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По мнению Дмитрия Пескова, прошедшие переговоры нельзя назвать прорывом.

После контактов в Майами (США) спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилла Дмитриева предстоит оценить, в какой мере выработанные Вашингтоном совместно с Киевом и европейскими партнерами подходы соответствуют духу договоренностей в Анкоридже. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В зависимости от этого уже (предстоит — прим. URA.RU) понять, насколько эти наработки соответствуют духу Анкориджа», — заявил Песков в беседе с «Известиями». По его словам, сведения о деталях договоренностей всех участников процесса урегулирования украинского кризиса были главной целью прошедшего визита в США.

URA.RU уже рассказывало, что Дмитриев в Майами встретился со специальным посланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Накануне в Соединенных Штатах прошли консультации украинской делегации с американскими и европейскими представителями.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше