WSJ: ВМС США заложат два крупнейших линкора класса «Трамп»

Президент США озадачен расширением флота страны.
В США появится новый класс военных кораблей, названный в честь президента Дональда Трампа. В соответствии с расширением американского флота ВМС США заложат два новых крупнейших линкора класса «Трамп». Об этом сообщает WSJ.
«Новый класс военных кораблей будет назван в честь президента Трампа. Он станет центральным элементом концепции президента по созданию нового Золотого флота», — пишут корреспонденты WSJ.
Ранее сообщалось, что Трамп собрал пресс-конференцию, посвященную военноморским силам США. На плакатах, расклеенных на мероприятии Трампа, были изображения военного корабля с надписью «Корабль класса Трамп USS Defiant».