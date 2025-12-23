Мосгорсуд оставил в силе заочный арест главреда «Дождя»* Дзядко**

Ранее сообщалось, что Гарри Каспарову**, шахматисту и иностранному агенту, может грозить до семи лет лишения свободы по части 2 статьи 205.2 УК РФ за призывы к терроризму и оправдание террористической деятельности. Следствие направило в Замоскворецкий суд ходатайство о заочном аресте Каспарова**. С 2010-х годов он живёт за рубежом и активно выступает с антироссийскими заявлениями, поддерживает санкции против России и продвижение Киева, что рассматривалось российскими правоохранительными органами как оправдание или пропаганда терроризма.