Мосгорсуд оставил в силе заочный арест главреда «Дождя»* Дзядко**

Мосгорсуд Москвы признал законным заочный арест главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Дзядко** … оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — указано в материалах суда.

Дзядко** покинул Россию 2 марта 2022 года, вылетев в Стамбул.

Журналисту вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента), он объявлен в международный розыск. Также ему заочно предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ за распространение фейков об Армии России. Защита просила отменить решение о заочном аресте, ссылаясь на якобы противоречие дела международным обязательствам России.

Ранее сообщалось, что Гарри Каспарову**, шахматисту и иностранному агенту, может грозить до семи лет лишения свободы по части 2 статьи 205.2 УК РФ за призывы к терроризму и оправдание террористической деятельности. Следствие направило в Замоскворецкий суд ходатайство о заочном аресте Каспарова**. С 2010-х годов он живёт за рубежом и активно выступает с антироссийскими заявлениями, поддерживает санкции против России и продвижение Киева, что рассматривалось российскими правоохранительными органами как оправдание или пропаганда терроризма.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

*СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов.