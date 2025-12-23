США заявили о «прорыве» в украинском вопросе: Песков дал комментарий

В выходные состоялись российско-американские переговоры. Они прошли в Майами. После саммита с заявлениями выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, американцы добились «прорыва» в переговорах по Украине. Однако Кремлю ничего об этом не известно. Так заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире «России-1».
По его данным, Москва не занимается урегулированием украинского конфликта в публичном режиме. Он отметил, что такое вряд ли возможно. По словам пресс-секретаря президента России, Кремль вскоре получит разъяснения слов Джей Ди Вэнса.
«Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду», — отметил Дмитрий Песков.
В переговорах от российской стороны принял участие спецпредставитель Владимира Путина, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он провел в Майами три дня. Среди американских представителей на переговорах присутствовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер.
По словам Кирилла Дмитриева, следующий раунд российско-американских переговоров может состояться в Москве. Этому свидетельствует надпись на футболке дипломата. Обе стороны оценили переговоры в Майами как «продуктивные и конструктивные». Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед переговорами с Кириллом Дмитриевым провели консультации с украинской делегацией.
Пресс-секретарь президента России назвал саммит «рабочим процессом». Дмитрий Песков отметил, что РФ и Соединенным Штатам предстоит «скрупулезный» рабочий процесс. Он производится на экспертном уровне, добавил представитель Кремля. Дмитрий Песков также добавил, что Москве важно было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами по мирному плану. Он подчеркнул, что России нужно определить, соответствуют ли изменения «духу Анкориджа».
В Петербурге тем временем проходят встречи Владимира Путина с коллегами по ЕАЭС. Президент России делится информацией о ситуации в зоне СВО, отметил Дмитрий Песков. Они обсуждают украинский конфликт. Детали таких встреч президента не предназначены для широкой аудитории, заключил представитель Кремля.