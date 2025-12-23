США заявили о «прорыве» в украинском вопросе: Песков дал комментарий

Пресс-секретарь президента России назвал саммит «рабочим процессом». Дмитрий Песков отметил, что РФ и Соединенным Штатам предстоит «скрупулезный» рабочий процесс. Он производится на экспертном уровне, добавил представитель Кремля. Дмитрий Песков также добавил, что Москве важно было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами по мирному плану. Он подчеркнул, что России нужно определить, соответствуют ли изменения «духу Анкориджа».