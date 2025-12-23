Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США заявили о «прорыве» в украинском вопросе: Песков дал комментарий

Песков: Кремлю неизвестно, что имел в виду Вэнс под прорывом в вопросе Украины.

Источник: Комсомольская правда

В выходные состоялись российско-американские переговоры. Они прошли в Майами. После саммита с заявлениями выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, американцы добились «прорыва» в переговорах по Украине. Однако Кремлю ничего об этом не известно. Так заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире «России-1».

По его данным, Москва не занимается урегулированием украинского конфликта в публичном режиме. Он отметил, что такое вряд ли возможно. По словам пресс-секретаря президента России, Кремль вскоре получит разъяснения слов Джей Ди Вэнса.

«Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду», — отметил Дмитрий Песков.

В переговорах от российской стороны принял участие спецпредставитель Владимира Путина, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он провел в Майами три дня. Среди американских представителей на переговорах присутствовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер.

По словам Кирилла Дмитриева, следующий раунд российско-американских переговоров может состояться в Москве. Этому свидетельствует надпись на футболке дипломата. Обе стороны оценили переговоры в Майами как «продуктивные и конструктивные». Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед переговорами с Кириллом Дмитриевым провели консультации с украинской делегацией.

Пресс-секретарь президента России назвал саммит «рабочим процессом». Дмитрий Песков отметил, что РФ и Соединенным Штатам предстоит «скрупулезный» рабочий процесс. Он производится на экспертном уровне, добавил представитель Кремля. Дмитрий Песков также добавил, что Москве важно было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами по мирному плану. Он подчеркнул, что России нужно определить, соответствуют ли изменения «духу Анкориджа».

В Петербурге тем временем проходят встречи Владимира Путина с коллегами по ЕАЭС. Президент России делится информацией о ситуации в зоне СВО, отметил Дмитрий Песков. Они обсуждают украинский конфликт. Детали таких встреч президента не предназначены для широкой аудитории, заключил представитель Кремля.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше