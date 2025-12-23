Ричмонд
Трамп одобрил строительство двух новых линкоров для ВМС США

Президент США Дональд Трамп объявил о своем одобрении плана, согласно которому будут построены два новых линкора для Военно-морских сил страны.

Президент США Дональд Трамп объявил о своем одобрении плана, согласно которому будут построены два новых линкора для Военно-морских сил страны. Об этом он сообщил в понедельник на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

«Для меня большая честь объявить, что я одобрил план для ВМС по строительству двух совершенно новых, очень больших линкоров, самых больших из тех, что мы строили», — сказал Трамп. Он также отметил, что в будущем США могут построить 20−25 таких кораблей, с первоначальным планом на создание двух линкоров, а затем еще восьми. Президент не уточнил сроки реализации программы, но добавил, что в дополнение к линкорам планируется строительство авианосцев нового класса.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом выступит на фоне роста напряженности вокруг Венесуэлы.

