Трамп одобрил строительство двух новых линкоров для ВМС США

«Для меня большая честь объявить, что я одобрил план для ВМС по строительству двух совершенно новых, очень больших линкоров, самых больших из тех, что мы строили», — сказал Трамп. Он также отметил, что в будущем США могут построить 20−25 таких кораблей, с первоначальным планом на создание двух линкоров, а затем еще восьми. Президент не уточнил сроки реализации программы, но добавил, что в дополнение к линкорам планируется строительство авианосцев нового класса.