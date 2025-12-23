Ричмонд
Кобахидзе заявил, что Грузия ведёт чёткую и прагматичную политику в отношении РФ

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал политику Тбилиси в отношении России прагматичной. По его словам, несмотря на чёткую позицию и «красные линии», страна сохраняет с РФ торгово-экономические связи. Заявление премьера прозвучало в интервью телекомпании «Рустави 2».

Источник: Life.ru

«Что касается нашей политики в отношении России, то она очень чёткая. У нас нет дипломатических отношений, но вместе с этим у нас есть торгово-экономические отношения, и мы вновь осуществляем прагматичную политику», — сказал Кобахидзе.

Ранее Европейская комиссия рассматривала полную отмену безвизового режима с Грузией, если Тбилиси продолжит игнорировать рекомендации ЕС. Сначала ограничения коснутся владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных Грузией. Еврокомиссия считает их главными ответственными за невыполнение требований. На втором этапе под ограничения может попасть всё население страны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

