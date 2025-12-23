Кобахидзе заявил, что Грузия ведёт чёткую и прагматичную политику в отношении РФ

«Что касается нашей политики в отношении России, то она очень чёткая. У нас нет дипломатических отношений, но вместе с этим у нас есть торгово-экономические отношения, и мы вновь осуществляем прагматичную политику», — сказал Кобахидзе.
Ранее Европейская комиссия рассматривала полную отмену безвизового режима с Грузией, если Тбилиси продолжит игнорировать рекомендации ЕС. Сначала ограничения коснутся владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных Грузией. Еврокомиссия считает их главными ответственными за невыполнение требований. На втором этапе под ограничения может попасть всё население страны.
