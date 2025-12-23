Премьер Кобахидзе сделал заявление об отношении Грузии к России

«У этого есть свои правовые и политические основания… у нас нет дипломатических отношений, но вместе с этим у нас есть торгово-экономические отношения, и мы вновь осуществляем прагматичную политику. Наша задача — решение конфликта мирным путем», — сообщил Ираклий Кобахидзе.