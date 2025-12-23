Премьер Кобахидзе сделал заявление об отношении Грузии к России

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе высказался об отношении Тбилиси к Москве. По его словам, страна ведет четкую и прагматичную политику в отношении России. Так премьер заявил в диалоге с «Рустави 2».
Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что Тбилиси важно сохранять торгово-экономические связи с Москвой. При этом он указал на отсутствие дипломатических отношений между Россией и Грузией.
«У этого есть свои правовые и политические основания… у нас нет дипломатических отношений, но вместе с этим у нас есть торгово-экономические отношения, и мы вновь осуществляем прагматичную политику. Наша задача — решение конфликта мирным путем», — сообщил Ираклий Кобахидзе.
