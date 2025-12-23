Песков: Россия оценит наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа

Представитель Кремля охарактеризовал прошедшие переговоры как часть текущего рабочего процесса.
«Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и украинцами. И в зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа», — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у Москвы остаются серьёзные вопросы к США по теме украинского урегулирования. По его словам, Вашингтон уже сделал несколько шагов «в верном направлении»: в стратегии национальной безопасности США впервые поставлен вопрос о нецелесообразности дальнейшего расширения НАТО, а сам американский лидер Дональд Трамп признал, что причиной конфликта стала политика блока.
