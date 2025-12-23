Ричмонд
Трамп рассказал, зачем США нужна Гренландия

ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Гренландия нужна Соединенным Штатам из соображений национальной безопасности, заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

«Она нужна нам для национальной защиты. Гренландия нужна нам для национальной защиты… Гренландия нужна нам для национальной безопасности, не из-за ресурсов», — сказал Трамп журналистам.

