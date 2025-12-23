Ричмонд
«Не ради ископаемых»: Трамп напомнил миру о претензиях США на Гренландию

Президент США Дональд Трамп обозначил планы и претензию на территорию Гренландии, которая в данный момент является автономной частью Дании. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции.

«США нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. Не с целью добычи полезных ископаемых», — напомнил о своих претензиях Трамп.

Ранее в США опубликовали новую Стратегию национальной безопасности страны, где все западное полушарие Земли провзглашенно «вотчиной США». Об этом пишет «Царьград».

