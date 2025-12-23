Кирилл Дмитриев вернулся в Москву после переговоров с США в Майами

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев вернулся в Москву. Он пробыл в Соединенных Штатах три дня. Кирилл Дмитриев представлял Россию на переговорах с американцами по украинскому урегулированию. О своем возвращении из Майами Кирилл Дмитриев оповестил в соцсети.