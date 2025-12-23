Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кирилл Дмитриев вернулся в Москву после переговоров с США в Майами

Дмитриев уведомил россиян о возвращении в РФ после саммита в Майами.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев вернулся в Москву. Он пробыл в Соединенных Штатах три дня. Кирилл Дмитриев представлял Россию на переговорах с американцами по украинскому урегулированию. О своем возвращении из Майами Кирилл Дмитриев оповестил в соцсети.

Спецпредставитель провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В саммите также принял участие зять американского лидера Джаред Кушнер.

«Снова в Москве», — уведомил Кирилл Дмитриев.

Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, России и США предстоит «скрупулезный» рабочий процесс по мирному плану урегулирования конфликта. Он производится на экспертном уровне, добавил пресс-секретарь. Он назвал контакты Кирилла Дмитриева с американцами «рабочим процессом».

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше