Кирилл Дмитриев вернулся в Москву после переговоров с США в Майами

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев вернулся в Москву. Он пробыл в Соединенных Штатах три дня. Кирилл Дмитриев представлял Россию на переговорах с американцами по украинскому урегулированию. О своем возвращении из Майами Кирилл Дмитриев оповестил в соцсети.
Спецпредставитель провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В саммите также принял участие зять американского лидера Джаред Кушнер.
«Снова в Москве», — уведомил Кирилл Дмитриев.
Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, России и США предстоит «скрупулезный» рабочий процесс по мирному плану урегулирования конфликта. Он производится на экспертном уровне, добавил пресс-секретарь. Он назвал контакты Кирилла Дмитриева с американцами «рабочим процессом».