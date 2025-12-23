Ричмонд
Трамп раскрыл судьбу захваченных у берегов Венесуэлы танкеров

Соединенные Штаты собираются оставить себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры и нефть с них. Ее можно будет продать или добавить к стратегическим резервам, о чем заявил лидер США Дональд Трамп, трансляция его выступления ведется на YouTube.

Источник: Reuters

«Может, мы используем ее в стратегическом резерве. Мы оставим ее себе. Корабли мы тоже оставляем», — ответил Трамп. Так он отреагировал на вопрос журналистов о том, что планируется делать с нефтью, найденной на арестованных танкеров.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп рассказал о планах по строительству новых боевых кораблей. В рамках своего выступления лидер США заявил, что для американских Военно-морских сил будут возведены до 25 единиц таких судов.

До этого политик похвастался подлодками Соединенных Штатов. По его оценке, они минимум на 15 лет опережают конкурентов. Впрочем, Трамп также посетовал на скорость его производства вооружения в целом.

