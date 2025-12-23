Орбан: Европа встретит Рождество без войны, но угроза всё ещё не миновала

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стороны, ведущие переговоры о мире между Россией и Украиной, находятся на финальной стадии и очень близки к подписанию соглашения. Он отметил, что диалог вступил в самую сложную заключительную фазу. Финский лидер пояснил, что для завершения работы осталось преодолеть «наиболее трудные 5%» разногласий.