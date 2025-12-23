Орбан: Европа встретит Рождество без войны, но угроза всё ещё не миновала

Он подчеркнул, что антивоенные настроения уже доминируют в западных обществах, а растущие экономические и социальные издержки усилили общественное сопротивление конфликту. Орбан отметил, что нынешнее Рождество пройдёт без войны, но угроза её возникновения всё ещё остаётся.
По его мнению, Евросоюз намерен финансировать Украину суммой в 90 млрд евро на два года, не имея на это средств. Поэтому политики обратились к банкирам, которые стимулируют к продолжению военных действий.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стороны, ведущие переговоры о мире между Россией и Украиной, находятся на финальной стадии и очень близки к подписанию соглашения. Он отметил, что диалог вступил в самую сложную заключительную фазу. Финский лидер пояснил, что для завершения работы осталось преодолеть «наиболее трудные 5%» разногласий.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.