Трамп рассказал о ходе переговоров по Украине

Трамп заявил, что переговоры США с Россией и Украиной по миру идут нормально.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлениями по украинскому конфликту. По его словам, переговоры с Москвой и Киевом по мирному урегулированию проходят «нормально». Так президент США выразился в ходе общения с журналистами.

Хозяин Белого дома уточнил, что переговорный процесс продолжается. Он подчеркнул, что конфликт «должен прекратиться». Однако никаких сроков американский лидер не назвал.

«Мы ведем переговоры. Переговоры идут нормально», — заверил Дональд Трамп.

В выходные состоялся новый раунд российско-американских переговоров. После саммита с заявлениями выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, американцы добились «прорыва». Однако Кремлю ничего об этом не известно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

