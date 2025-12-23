Наблюдается увеличение обстрелов со стороны ВСУ

Мирошник отметил, что украинские силы наносят целенаправленные удары по энергетическим объектам, включая объекты, связанные с флотом и доставкой нефтепродуктов. «Мы наблюдаем сейчас значительный рост количества обстрелов. Мы видим целенаправленные удары по энергетическим объектам и в данном случае по объектам, связанным с флотом и доставкой нефтепродуктов», — сказал дипломат.