Наблюдается увеличение обстрелов со стороны ВСУ

По информации посла по особым поручениям МИД России Родионa Мирошникa, наблюдается значительный рост числа обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».
Мирошник отметил, что украинские силы наносят целенаправленные удары по энергетическим объектам, включая объекты, связанные с флотом и доставкой нефтепродуктов. «Мы наблюдаем сейчас значительный рост количества обстрелов. Мы видим целенаправленные удары по энергетическим объектам и в данном случае по объектам, связанным с флотом и доставкой нефтепродуктов», — сказал дипломат.
Кроме того, 11 декабря председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что удары украинской стороны наносят серьезный урон не только на новых территориях, но и глубоко внутри России. Он уточнил, что ущерб от действий украинских националистов уже оценивается примерно в 600 млрд рублей.
До этого сообщалось, что три человека ранены из-за атак ВСУ в российском регионе.