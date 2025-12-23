Трамп объявил о строительстве трёх авианосцев и до 15 субмарин для усиления ВМС

«Мы как минимум на 15 лет впереди любых конкурентов. Китай, Россия, никто не может с нами сравниться. Кроме того, в настоящее время мы строим три больших авианосца в дополнение к тем, которые у нас уже есть. И, что интересно, у нас есть много подводных лодок», — сказал Трамп.
Американский лидер уточнил, что США располагают более чем 30 современными подводными лодками и намерены построить от 12 до 15 новых. Заявление главы государства подтверждает курс на усиление военно-морской мощи страны.
«Сколько всего у нас сейчас субмарин? У нас их более 30. Но это супер-пупер-субмарины, и им нет равных. Так что мы собираемся построить от 12 до 15 совершенно новых подводных лодок», — добавил хозяин Белого дома.
Ранее сообщалось, что ВМС США провели учения с боевыми авиабомбами в Норфолке, чтобы Трамп мог наблюдать реальные взрывы. Представители Белого дома потребовали использовать настоящие снаряды вместо муляжей, что изменило план манёвров и обеспечило соблюдение всех протоколов безопасности. Учения прошли на фоне расследования инцидента с боевыми снарядами в Калифорнии, когда осколки попали на автомобильную трассу.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.