Каллас ответила Трампу на назначение спецпосланника США по Гренландии

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отреагировала на решение американского президента Дональда Трампа назначить спецпосланника США по Гренландии, отметив, что она поддерживает Данию и указанный остров.
«Мы продолжаем выражать солидарность с Данией и Гренландией. Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания», — написала еврочиновница на своей странице в социальной сети Х*.
Каллас подчеркнула, что любые изменения статуса острова определяются его жителямии датчанами. Глава европейской дипломатии отметила, что ЕС призывает всех своих партнёров уважать их суверенитет и территориальную целостность.
Она также упомянула о положениях Устава ООН и правилах Североатлантического альянса.
Напомним, 21 декабря Трамп назначил своим спецпосланником по Гренландии губернатора американского штата Луизиана Джеффа Лэндри. Глава Белого дома заявил, что этот политикосознаёт важность острова для национальной безопасности США.
22 декабря министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен вызвал американского посла в Копенгагене для объяснений в связи с назначением спецпосланника Соединённых Штатов по Гренландии. В беседе с журналистами глава МИД королевства также назвал заявления Лэндри неприемлемыми.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.