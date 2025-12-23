Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас ответила Трампу на назначение спецпосланника США по Гренландии

Каллас после назначения спецпосланника США по Гренландии напомнила, что решения по статусу острова принимают его жители и датчане.

Источник: Аргументы и факты

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отреагировала на решение американского президента Дональда Трампа назначить спецпосланника США по Гренландии, отметив, что она поддерживает Данию и указанный остров.

«Мы продолжаем выражать солидарность с Данией и Гренландией. Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания», — написала еврочиновница на своей странице в социальной сети Х*.

Каллас подчеркнула, что любые изменения статуса острова определяются его жителямии датчанами. Глава европейской дипломатии отметила, что ЕС призывает всех своих партнёров уважать их суверенитет и территориальную целостность.

Она также упомянула о положениях Устава ООН и правилах Североатлантического альянса.

Напомним, 21 декабря Трамп назначил своим спецпосланником по Гренландии губернатора американского штата Луизиана Джеффа Лэндри. Глава Белого дома заявил, что этот политикосознаёт важность острова для национальной безопасности США.

22 декабря министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен вызвал американского посла в Копенгагене для объяснений в связи с назначением спецпосланника Соединённых Штатов по Гренландии. В беседе с журналистами глава МИД королевства также назвал заявления Лэндри неприемлемыми.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше