Ранее министр инфраструктуры и транспорта, вице-премьер Италии Маттео Сальвини во вторник, 16 декабря, заявил, что 19 пакетов антироссийских санкций ослабили не российскую экономику, а европейскую. Он отметил, что ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось «поставить на колени Москву», и выразил сомнение в том, что это удастся сделать президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, главе европейской дипломатии Кае Каллас и канцлеру Германии Фридриху Мерцу.