Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала слова Каллас о Гренландии отказом от поддержки Косова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о незыблемости статуса Гренландии в составе Дании, увидев в нем юридический конфликт в позиции Евросоюза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о незыблемости статуса Гренландии в составе Дании, увидев в нем юридический конфликт в позиции Евросоюза.

Дипломат привела слова Каллас о том, что Гренландия является автономной территорией Дании, и любые изменения ее статуса — внутреннее дело гренландцев и датчан. Каллас также призвала всех партнеров уважать суверенитет и территориальную целостность, ссылаясь на Устав ООН.

— Рассматриваем это заявление как отказ Евросоюза от признания «независимости» Косова, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан сравнил главу евродипломатии Каю Каллас с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом.

Ранее министр инфраструктуры и транспорта, вице-премьер Италии Маттео Сальвини во вторник, 16 декабря, заявил, что 19 пакетов антироссийских санкций ослабили не российскую экономику, а европейскую. Он отметил, что ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось «поставить на колени Москву», и выразил сомнение в том, что это удастся сделать президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, главе европейской дипломатии Кае Каллас и канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше