Гросси заявил, что может прибыть в Москву в марте

Рафаэль Гросси отметил, что может также прибыть на атомную электростанцию «Бушер» в Иране. По его словам, визит планируется на ближайшие месяцы.
«Мы скоро будем в Москве. Вероятно, в марте», — уведомил Рафаэль Гросси.
Пока не ясно, с кем глава МАГАТЭ планирует провести переговоры в России.
Известно, что Агентство реагирует на ситуацию с ЗАЭС. С 2025 года ротация экспертов МАГАТЭ осуществляется строго по территории России без задействования линии разграничения. Члены Агентства присутствуют, в том числе, в моменты восстановления обеспечения внешнего электроснабжения станции.
