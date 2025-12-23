Ричмонд
Гросси заявил, что может прибыть в Москву в марте

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что может посетить Москву весной 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси презентовал свою кандидатуру на пост генсека ООН в Буэнос-Айресе. Он выступил с комментариями для прессы после речи. В ходе диалога с журналистами глава МАГАТЭ анонсировал возможный визит в Москву в марте 2026 года.

Рафаэль Гросси отметил, что может также прибыть на атомную электростанцию «Бушер» в Иране. По его словам, визит планируется на ближайшие месяцы.

«Мы скоро будем в Москве. Вероятно, в марте», — уведомил Рафаэль Гросси.

Пока не ясно, с кем глава МАГАТЭ планирует провести переговоры в России.

Известно, что Агентство реагирует на ситуацию с ЗАЭС. С 2025 года ротация экспертов МАГАТЭ осуществляется строго по территории России без задействования линии разграничения. Члены Агентства присутствуют, в том числе, в моменты восстановления обеспечения внешнего электроснабжения станции.

