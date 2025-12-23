По словам парламентария, события развернулись на частной территории, во дворе дома самого журналиста.
Инциденту предшествовал утренний эпизод, когда Бровченко получил удар по голове возле магазина. Для оформления заявления о произошедшем он вызвал наряд полиции. Сначала на место прибыл патруль, а затем, для фиксации факта уголовного правонарушения, журналист вызвал следственно-оперативную группу. Однако вместе с полицейскими приехали и сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), которые находились на заднем сиденье автомобиля. Впоследствии, как утверждается, они набросились на Алексея Бровченко и начали избивать его.
Позже к дому подъехал белый микроавтобус, из которого вышли ещё несколько неизвестных в военной форме. Они, как сообщается, незаконно проникли на частную территорию и силой увезли журналиста.
Когда супруга пострадавшего отправилась в полицию, чтобы написать заявление о похищении, сотрудники правоохранительных органов отказались его принимать. В качестве основания они сослались на то, что происходящее является частью «законных мобилизационных мероприятий».
Как отметил Дмитрук, местные жители предполагают, что нападение может быть актом мести Алексею Бровченко за его журналистские расследования, в которых он разоблачал коррупционные схемы чиновников в районе.
Ранее в Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали группу волонтёров, перевозивших гуманитарный груз для военных. Данное заявление сделал участников команды под псевдонимом Роки, отметив, что все сопроводительные документы были оформлены правильно. По его словам, волонтёров отправили в учебный центр для последующей отправки на фронт, несмотря на законный характер их деятельности.
