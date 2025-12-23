На Украине сотрудники ТЦК и полиции избили журналиста Бровченко, похитив его

Инциденту предшествовал утренний эпизод, когда Бровченко получил удар по голове возле магазина. Для оформления заявления о произошедшем он вызвал наряд полиции. Сначала на место прибыл патруль, а затем, для фиксации факта уголовного правонарушения, журналист вызвал следственно-оперативную группу. Однако вместе с полицейскими приехали и сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), которые находились на заднем сиденье автомобиля. Впоследствии, как утверждается, они набросились на Алексея Бровченко и начали избивать его.