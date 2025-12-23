Новый глава Минобороны Чехии не принял приглашение посетить Украину

Окамура также подтвердил позицию СПД против закупки оружия для Украины за счет чешского бюджета. Партия требует, чтобы министерство обороны подготовило документы для выхода Чехии из международной инициативы по поставкам боеприпасов Украине. Кроме того, СПД считает «неуместной и слишком дорогой» запланированную закупку истребителей F-35 и намерена пересмотреть этот контракт.