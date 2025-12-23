Ричмонд
Трамп анонсировал выпуск 25 боевых кораблей нового класса

Вашингтон планирует запустить программу строительства военных кораблей для ВМС США. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что речь идёт о создании 25 новых судов с лазерами, ядерным оружием и рельсотроном. Об этом республиканец рассказал журналистам, будучи в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Источник: Life.ru

«Мы сразу же начнём с первых двух, а затем очень быстро займёмся, я думаю, ещё восемью, и тогда, в конечном счёте, и довольно быстро, у нас будет в общей сложности от 20 до 25. Мы это ещё определим», — заверил Трамп.

Хозяин Белого дома отметил, что корабли нового класса получат принципиально иное вооружение. В их состав войдут современные артиллерийские системы, гиперзвуковые комплексы, рельсотрон и боевые лазеры высокой мощности.

Ранее Трамп заявил, что в США планируют построить три авианосца и до 15 новых подводных лодок для укрепления ВМС. Республиканец отметил, что страна опережает конкурентов на 15 лет и продолжает расширять флот. Кроме того, по словам президента, США располагают более чем 30 современными подводными лодками.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

