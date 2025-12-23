Трамп анонсировал выпуск 25 боевых кораблей нового класса

«Мы сразу же начнём с первых двух, а затем очень быстро займёмся, я думаю, ещё восемью, и тогда, в конечном счёте, и довольно быстро, у нас будет в общей сложности от 20 до 25. Мы это ещё определим», — заверил Трамп.
Хозяин Белого дома отметил, что корабли нового класса получат принципиально иное вооружение. В их состав войдут современные артиллерийские системы, гиперзвуковые комплексы, рельсотрон и боевые лазеры высокой мощности.
Ранее Трамп заявил, что в США планируют построить три авианосца и до 15 новых подводных лодок для укрепления ВМС. Республиканец отметил, что страна опережает конкурентов на 15 лет и продолжает расширять флот. Кроме того, по словам президента, США располагают более чем 30 современными подводными лодками.
