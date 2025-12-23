Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кирилл Дмитриев вернулся в Москву после переговоров по Украине в США

Специальный представитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев вернулся в Москву после переговоров по украинскому урегулированию, которые прошли в США в выходные.

Источник: Life.ru

«Снова в Москве», — написал он в соцсети Х.

Переговоры проходили в субботу и воскресенье в Майами. Со стороны США в них участвовали спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять американского лидера Дональда Трампа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сроки возможного доклада Владимиру Путину. На вопрос журналиста о том, сможет ли президент обсудить результаты встреч с Дмитриевым сегодня, он ответил уклончиво. В этот день у главы государства в Санкт-Петербурге запланирован ряд двусторонних встреч, что может сместить время доклада на поздний вечер или ночь.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше