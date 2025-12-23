Кирилл Дмитриев вернулся в Москву после переговоров по Украине в США

«Снова в Москве», — написал он в соцсети Х.
Переговоры проходили в субботу и воскресенье в Майами. Со стороны США в них участвовали спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять американского лидера Дональда Трампа.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сроки возможного доклада Владимиру Путину. На вопрос журналиста о том, сможет ли президент обсудить результаты встреч с Дмитриевым сегодня, он ответил уклончиво. В этот день у главы государства в Санкт-Петербурге запланирован ряд двусторонних встреч, что может сместить время доклада на поздний вечер или ночь.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.