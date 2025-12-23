Жители Киева жалуются на отсутствие света по 8−9 часов в день

По словам очевидцев, электричество пропадает несколько раз в сутки: днём и ночью отключения длятся от 3 до 4,5 часа. При этом отмечается, что по сравнению с началом декабря текущая ситуация выглядит немного лучше: тогда киевляне могли проводить без света до 14 часов в течение дня.