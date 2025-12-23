Жители Киева жалуются на отсутствие света по 8−9 часов в день

По словам очевидцев, электричество пропадает несколько раз в сутки: днём и ночью отключения длятся от 3 до 4,5 часа. При этом отмечается, что по сравнению с началом декабря текущая ситуация выглядит немного лучше: тогда киевляне могли проводить без света до 14 часов в течение дня.
В то же время в Киевской области графики подачи электричества остаются жёсткими. Там продолжительность ежесуточных отключений превышает 9 часов.
В первых числах декабря украинские власти сообщали о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры. Как отмечал глава компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко, режим веерных отключений может сохраняться на территории страны на протяжении всей зимнего периода.
Ранее глава одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городе после ударов повреждён объект критической инфраструктуры. Из-за этого часть одного из густонаселённых районов города временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. По данным украинского министерства энергетики, более 73 тысяч абонентов в Одесской области не имеют электроснабжения, отключения длятся уже неделю.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.