Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США оставят себе захваченные у побережья Венесуэлы танкеры с нефтью

США намерены оставить себе захваченные около побережья Венесуэлы танкеры с нефтью, заявил американский президент Дональд Трамп. Во время общения с журналистами республиканец подчеркнул, что полученное топливо Вашингтон может продать или добавить к собственным стратегическим резервам.

Источник: Life.ru

«Собираемся ли мы продать (нефть. — Прим. Life.ru)? Может быть. Может, мы используем её в стратегическом резерве. Мы оставим её себе. Корабли мы тоже оставляем», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, как он планирует распорядиться нефтью с арестованных судов.

Ранее сообщалось, что американские военные провели операцию по подъёму на борт нефтяного танкера вблизи Венесуэлы в рамках демонстрации морской блокады. Судно формально не находилось под санкциями, однако, как утверждается, перевозило венесуэльскую нефть, пытаясь обойти ограничения. Действия были охарактеризованы как демонстративные, призванные подтвердить готовность США контролировать судоходство в регионе и стали своеобразным посланием президенту Николасу Мадуро. Позднее США перехватили ещё один нефтяной танкер, следовавший к побережью Венесуэлы. Судно Bella 1, шедшее под панамским флагом, было задержано при попытке зайти в порт для погрузки сырья.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше