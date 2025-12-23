Трамп: США оставят себе захваченные у побережья Венесуэлы танкеры с нефтью

Ранее сообщалось, что американские военные провели операцию по подъёму на борт нефтяного танкера вблизи Венесуэлы в рамках демонстрации морской блокады. Судно формально не находилось под санкциями, однако, как утверждается, перевозило венесуэльскую нефть, пытаясь обойти ограничения. Действия были охарактеризованы как демонстративные, призванные подтвердить готовность США контролировать судоходство в регионе и стали своеобразным посланием президенту Николасу Мадуро. Позднее США перехватили ещё один нефтяной танкер, следовавший к побережью Венесуэлы. Судно Bella 1, шедшее под панамским флагом, было задержано при попытке зайти в порт для погрузки сырья.