Трамп: США оставят себе захваченные у побережья Венесуэлы танкеры с нефтью

«Собираемся ли мы продать (нефть. — Прим. Life.ru)? Может быть. Может, мы используем её в стратегическом резерве. Мы оставим её себе. Корабли мы тоже оставляем», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, как он планирует распорядиться нефтью с арестованных судов.
Ранее сообщалось, что американские военные провели операцию по подъёму на борт нефтяного танкера вблизи Венесуэлы в рамках демонстрации морской блокады. Судно формально не находилось под санкциями, однако, как утверждается, перевозило венесуэльскую нефть, пытаясь обойти ограничения. Действия были охарактеризованы как демонстративные, призванные подтвердить готовность США контролировать судоходство в регионе и стали своеобразным посланием президенту Николасу Мадуро. Позднее США перехватили ещё один нефтяной танкер, следовавший к побережью Венесуэлы. Судно Bella 1, шедшее под панамским флагом, было задержано при попытке зайти в порт для погрузки сырья.
