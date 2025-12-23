Ричмонд
На Западе заявили, что Белый дом нашел «формулу» для Киева: решение территориального вопроса

RS рассказал о надежде США на уступки Киева в обмен на гарантии безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Американские политики нашли убедительную «формулу» для украинцев. Белый дом рассчитывает принудить Киев к территориальным уступкам в обмен на гарантии безопасности. Так сообщает Responsible Statecraft.

По данным издания, такая сделка стала бы худшим вариантом для Украины. Однако Вашингтон настойчиво призывает Киев пойти на уступки. США уверены, что территории ДНР в любом случае перейдут России, пишет автор.

«Белый дом считает, что наконец-то нашел способ разрешить конфликт на Украине. Его формула, по-видимому, проста: земля в обмен на гарантии безопасности», — утверждается в статье.

Президент США Дональд Трамп назвал ход переговоров с Москвой и Киевом по мирному урегулированию «нормальным». Процесс продолжается, конфликт «должен прекратиться», отметил глава государства.

