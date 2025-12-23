Ричмонд
Трамп признался, что ему не понравилось фото Клинтона в материалах по Эпштейну

Трамп назвал ужасным демонстрацию фотографий людей, которые ранее встречались с Эпштейном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство из-за публикации фото экс-лидера США Билла Клинтона в рамках дела секс-преступника Джеффри Эпштейна. Также он назвал ужасной публикацию фото других людей, которые когда-либо встречались с Эпштейном.

«Мне не нравятся фотографии Билла Клинтона, которые показывают. Мне не нравятся фотографии других людей, которые показывают. Я считаю, что это ужасно», — сказал Трамп, выступая в своём имении Мар-а-Лаго во Флориде. Президент добавил, что публикация этих фото негативно сказывается на карьере фигурирующих на них людей.

Ранее сообщалось, что в особняке Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях. Чем ещё экс-президент США был связан с финансистом, обвиняемым в сексуальных преступлениях, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что Трамп и Эпштейн регулярно обсуждали по телефону непристойные темы.

