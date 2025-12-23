Госдеп США одобрил продажу Дании 236 ракет AMRAAM за $ 951 млн

А ранее Министерство войны США подготовило доклад, в котором говорится о том, что Китай мог разместить свыше 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 на своих трёх шахтах у границы с Монголией. В публикации говорится о растущих военных амбициях Китая, который не намерен участвовать в диалоге по контролю над вооружениями. Ответ Пекина уже последовал: в КНР сообщили, что информация о якобы наращивания военного потенциала является попытками очернить страну и целенаправленно ввести в заблуждение международное сообщество.