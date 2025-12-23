Датское правительство запросило поставку 236 ракет AMRAAM-ER. В пакет также включены контейнеры, оборудование для хранения и обслуживания, запасные части, программное обеспечение, техническая документация, а также услуги по ремонту и логистическому сопровождению.
Основным подрядчиком по возможной сделке указана корпорация RTX Corporation, зарегистрированная в Арлингтоне, штат Вирджиния. Заключение соглашений о взаимозачёте на данный момент не подтверждено. Реализация сделки не предполагает направления в Данию дополнительного персонала правительства США или подрядчиков. Указанная стоимость отражает максимальный объём и может быть снижена в зависимости от окончательных условий и подписанных соглашений.
А ранее Министерство войны США подготовило доклад, в котором говорится о том, что Китай мог разместить свыше 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 на своих трёх шахтах у границы с Монголией. В публикации говорится о растущих военных амбициях Китая, который не намерен участвовать в диалоге по контролю над вооружениями. Ответ Пекина уже последовал: в КНР сообщили, что информация о якобы наращивания военного потенциала является попытками очернить страну и целенаправленно ввести в заблуждение международное сообщество.
