Госдеп США одобрил продажу Дании 236 ракет AMRAAM за $ 951 млн

Американский Госдеп одобрил возможную передачу Дании крупной партии авиационных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности. Максимальная стоимость сделки оценивается в 951 миллион долларов. Об этом сообщили в Агентстве по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).

Источник: Life.ru

Датское правительство запросило поставку 236 ракет AMRAAM-ER. В пакет также включены контейнеры, оборудование для хранения и обслуживания, запасные части, программное обеспечение, техническая документация, а также услуги по ремонту и логистическому сопровождению.

Основным подрядчиком по возможной сделке указана корпорация RTX Corporation, зарегистрированная в Арлингтоне, штат Вирджиния. Заключение соглашений о взаимозачёте на данный момент не подтверждено. Реализация сделки не предполагает направления в Данию дополнительного персонала правительства США или подрядчиков. Указанная стоимость отражает максимальный объём и может быть снижена в зависимости от окончательных условий и подписанных соглашений.

А ранее Министерство войны США подготовило доклад, в котором говорится о том, что Китай мог разместить свыше 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 на своих трёх шахтах у границы с Монголией. В публикации говорится о растущих военных амбициях Китая, который не намерен участвовать в диалоге по контролю над вооружениями. Ответ Пекина уже последовал: в КНР сообщили, что информация о якобы наращивания военного потенциала является попытками очернить страну и целенаправленно ввести в заблуждение международное сообщество.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

