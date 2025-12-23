Экс-конгрессмен Гетц: на выборах в 2026 году США ждёт настоящая бойня

Политик пояснил, что Республиканская партия, которую возглавляет президент США Дональд Трамп, проигрывает промежуточные выборы, что ни для кого не является новостью. Кроме того, Гетц обратил внимание на разжигание в стране ненависти к американскому лидеру. Политик считает, что эта деятельность даёт результаты.