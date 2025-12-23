Экс-конгрессмен Гетц: на выборах в 2026 году США ждёт настоящая бойня

Соединённые Штаты столкнутся с настоящей бойней на промежуточных выборах в Конгресс, которые назначены на 2026 год, заявил бывший член Палаты представителей США Мэтт Гетц.
«Думаю, что на промежуточных выборах нас ждет настоящая бойня. Тому есть ряд причин, главная из которых — это исторический опыт», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Политик пояснил, что Республиканская партия, которую возглавляет президент США Дональд Трамп, проигрывает промежуточные выборы, что ни для кого не является новостью. Кроме того, Гетц обратил внимание на разжигание в стране ненависти к американскому лидеру. Политик считает, что эта деятельность даёт результаты.
Также экс-конгрессмен отметил, что у Демократической партии эффективно работает объединяющий принцип. Политик уточнил, что силы, которые он охарактеризовал как «левые», сплочены общей ненавистью к Трампу. По его словам, «по сути, больше ничего не нужно».
Напомним, 13 декабря Дональд Трамп выразил опасения по поводу возможности республиканцев сохранить контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов. Президент подчеркнул, что с точки зрения статистики добиться победы будет непросто, однако партия сделает всё, чтобы достичь успеха.
Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предупредил, что Дональду Трампу может грозить импичмент в случае потери республиканцами большинства в Конгрессе. Политик призвал избирателей поддержать курс американского лидера на выборах 2026 года.