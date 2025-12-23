Ричмонд
Трамп объявил о создании двух новых крупнейших боевых кораблей

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о создании двух военных кораблей нового класса, предназначенных для ВМС Соединённых Штатов. Соответствующее заявление республиканец сделал из своего имения Мар-а-Лаго во Флориде.

Источник: Life.ru

«Великая честь для меня как верховного главнокомандующего объявить, что я одобрил план для ВМС начать создание двух новых очень больших, самых больших из построенных, боевых кораблей», — заявил хозяин Белого дома.

Президент США утверждает, что новые корабли будут в сто раз превосходить уже существующие корабли по боевой мощи. По его словам, эти корабли станут самыми большими и самыми быстрыми в мире.

Ранее Трамп заявил, что в США планируют построить три авианосца и до 15 новых подводных лодок для укрепления ВМС. Республиканец отметил, что страна опережает конкурентов на 15 лет и продолжает расширять флот. Кроме того, по словам президента, США располагают более чем 30 современными подводными лодками.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

