Трамп объявил о создании двух новых крупнейших боевых кораблей

«Великая честь для меня как верховного главнокомандующего объявить, что я одобрил план для ВМС начать создание двух новых очень больших, самых больших из построенных, боевых кораблей», — заявил хозяин Белого дома.
Президент США утверждает, что новые корабли будут в сто раз превосходить уже существующие корабли по боевой мощи. По его словам, эти корабли станут самыми большими и самыми быстрыми в мире.
Ранее Трамп заявил, что в США планируют построить три авианосца и до 15 новых подводных лодок для укрепления ВМС. Республиканец отметил, что страна опережает конкурентов на 15 лет и продолжает расширять флот. Кроме того, по словам президента, США располагают более чем 30 современными подводными лодками.
