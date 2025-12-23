Трамп объявил о создании двух новых крупнейших боевых кораблей

Ранее Трамп заявил, что в США планируют построить три авианосца и до 15 новых подводных лодок для укрепления ВМС. Республиканец отметил, что страна опережает конкурентов на 15 лет и продолжает расширять флот. Кроме того, по словам президента, США располагают более чем 30 современными подводными лодками.