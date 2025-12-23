Ричмонд
Трамп объяснил интерес США к Гренландии

Трамп заявил, что Гренландия необходима США не из-за ресурсов, а для национальной безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты заинтересованы в Гренландии, поскольку остров важен для национальной безопасности США, заявил американский лидер Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, речь не идёт о ресурсах этой территории.

«Гренландия нужна нам для национальной защиты. Гренландия нужна нам для национальной безопасности, не из-за ресурсов», — сказал президент в ходе общения с журналистами.

Напомним, ранее Дональд Трамп назначил своим спецпосланником по Гренландии губернатора американского штата Луизиана Джеффа Лэндри. Глава Белого дома выразил уверенность в том, что дипломат осознаёт важность острова и будет «решительно защищать интересы» США.

После решения Трампа МИД Дании вызвал американского посла в Копенгагене для объяснений. Датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен также заявил, что высказывания Джеффа Лэндри неприемлемы.

В январе 2025 года Трамп предложил Дании продать США Гренландию. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен ответила, что сделки не будет. В марте глава американский президент заявил о своей убеждённости в том, что США обязательно добьются присоединения Гренландии.

В октябре газета Politico писала, что Дания обеспокоена возможными планами Трампа по захвату острова.

