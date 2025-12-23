Трамп объяснил интерес США к Гренландии

В январе 2025 года Трамп предложил Дании продать США Гренландию. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен ответила, что сделки не будет. В марте глава американский президент заявил о своей убеждённости в том, что США обязательно добьются присоединения Гренландии.