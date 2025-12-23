Помощь Украине оставила военных Норвегии без тренировок, одежды и оборудования

Ранее стало известно, что Минобороны Чехии подготовит необходимые документы для прекращения участия страны в программе поставок боеприпасов для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Военное ведомство займётся подготовкой бумаг для решения правительства о выходе из так называемой боеприпасной инициативы в поддержку Украины. После этого документы будут последовательно рассмотрены коалиционным советом, а затем и кабинетом министров.