Помощь Украине оставила военных Норвегии без тренировок, одежды и оборудования

«Мы оказываем значительную поддержку Украине, но это затрудняет наши собственные возможности по поддержанию высокого уровня готовности. Мы должны быть готовы к завтрашнему дню, но у нас есть опасения», — отметил начальник отдела охраны труда военно-морских сил Норвегии Роберт Хансен.
Внутренние отчёты отделов охраны труда норвежских ВМС и сухопутных сил фиксируют повсеместный дефицит экипировки. В перечне проблем — недостаток термобелья, балаклав, защитных шлемов, обуви, средств защиты органов слуха и ряда других вещей.
«В бригаде “Север” им пришлось прервать учения из-за того, что у солдат не хватало тёплой одежды», — пишет издание.
Ранее стало известно, что Минобороны Чехии подготовит необходимые документы для прекращения участия страны в программе поставок боеприпасов для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Военное ведомство займётся подготовкой бумаг для решения правительства о выходе из так называемой боеприпасной инициативы в поддержку Украины. После этого документы будут последовательно рассмотрены коалиционным советом, а затем и кабинетом министров.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.