Помощь Украине оставила военных Норвегии без тренировок, одежды и оборудования

Помощь Украине негативно сказывается на боеготовности Норвегии. Она приводит к серьёзной нехватке одежды и оборудования и даже к приостановке военных учений. Об этом пишет журнал Forsvarets forum, который издаётся норвежскими вооружёнными силами.

Источник: Life.ru

«Мы оказываем значительную поддержку Украине, но это затрудняет наши собственные возможности по поддержанию высокого уровня готовности. Мы должны быть готовы к завтрашнему дню, но у нас есть опасения», — отметил начальник отдела охраны труда военно-морских сил Норвегии Роберт Хансен.

Внутренние отчёты отделов охраны труда норвежских ВМС и сухопутных сил фиксируют повсеместный дефицит экипировки. В перечне проблем — недостаток термобелья, балаклав, защитных шлемов, обуви, средств защиты органов слуха и ряда других вещей.

«В бригаде “Север” им пришлось прервать учения из-за того, что у солдат не хватало тёплой одежды», — пишет издание.

Ранее стало известно, что Минобороны Чехии подготовит необходимые документы для прекращения участия страны в программе поставок боеприпасов для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Военное ведомство займётся подготовкой бумаг для решения правительства о выходе из так называемой боеприпасной инициативы в поддержку Украины. После этого документы будут последовательно рассмотрены коалиционным советом, а затем и кабинетом министров.

