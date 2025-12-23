На фоне обострения конфликта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подверг критике руководство ООН. По его мнению, меры Организации демонстрируют свою неэффективность. ООН важно восстановить качественный диалог между США и Венесуэлой. Глава МАГАТЭ в связи с этим сообщил о необходимости смены руководства Организации. 22 декабря он выдвинул свою кандидатуру на пост генсека ООН. Рафаэль Гросси подчеркнул, что сейчас вклад Организации в восстановление связей между Вашингтоном и Каракасом недостаточный.