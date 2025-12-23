МИД прокомментировал публикации об эвакуации российского посольства из Венесуэлы

В западной прессе появились материалы о якобы эвакуации посольства России из Венесуэлы. Ложные сведения распространило агентство Associated Press. В Министерстве иностранных дел России отреагировали на эти публикации. Ведомство назвало их фейковыми. Об опровержении материалов сообщили в пресс-службе МИД России.
В ночь на 23 декабря ведомство призвало граждан к бдительности. В Министерстве иностранных дел напомнили россиянам о необходимости не поддаваться на «западные провокации».
«Информация, распространяемая агентством АР о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы — ложь», — сказано в материале.
Российская сторона выразила поддержку властям Венесуэлы в связи с эскалацией конфликта между Вашингтоном и Каракасом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД страны Иван Хиль Пинто. Он сообщил о беспокойстве Москвы усилением резких действий Соединенных Штатов в Карибском море. Сергей Лавров выразил поддержку Венесуэле в этом вопросе. Главы МИД в ходе разговора договорились о дальнейшем тесном взаимодействии и координации шагов на международных площадках по обеспечению уважения суверенитета двух государств.
На фоне обострения конфликта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подверг критике руководство ООН. По его мнению, меры Организации демонстрируют свою неэффективность. ООН важно восстановить качественный диалог между США и Венесуэлой. Глава МАГАТЭ в связи с этим сообщил о необходимости смены руководства Организации. 22 декабря он выдвинул свою кандидатуру на пост генсека ООН. Рафаэль Гросси подчеркнул, что сейчас вклад Организации в восстановление связей между Вашингтоном и Каракасом недостаточный.
Между тем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил судьбу захваченных в международных водах танкеров. Он заявил, что Вашингтон присвоит венесуэльские суда и нефть. По его утверждению, Вашингтон может использовать ресурсы для пополнения собственных стратегических резервов. Хозяин Белого дома пояснил, что захваченные американскими военными суда будут находиться в США.