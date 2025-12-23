Дэвис: Слова Зеленского об активах РФ показывают, что он не хочет мира

«Они отвергают дипломатию, продолжая цепляться за борьбу, за противостояние, в котором нельзя победить», — написал он.
Дэвис указал, что слова экс-комика показывают отсутствие интереса к переговорам и поиску компромиссов. По его мнению, ни со стороны Киева, ни со стороны европейских стран не звучат сигналы о готовности к дипломатическому урегулированию. Эксперт отметил, что акцент делается исключительно на продолжении конфликта, без обозначения реального механизма его завершения.
Ранее Европейский союз утвердил программу финансовой помощи Украине на сумму 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Средства планируют привлечь через общеевропейские займы, а не за счёт замороженных российских активов. Кредит носит беспроцентный характер, при этом его погашение в перспективе связывают с возможными компенсационными выплатами со стороны России. В Германии при этом заявляли, что выделенных средств может оказаться недостаточно для покрытия всех потребностей Киева, и Евросоюзу, вероятно, придётся вновь обсуждать дополнительную финансовую поддержку.
