Дэвис: Слова Зеленского об активах РФ показывают, что он не хочет мира

Ранее Европейский союз утвердил программу финансовой помощи Украине на сумму 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы. Средства планируют привлечь через общеевропейские займы, а не за счёт замороженных российских активов. Кредит носит беспроцентный характер, при этом его погашение в перспективе связывают с возможными компенсационными выплатами со стороны России. В Германии при этом заявляли, что выделенных средств может оказаться недостаточно для покрытия всех потребностей Киева, и Евросоюзу, вероятно, придётся вновь обсуждать дополнительную финансовую поддержку.