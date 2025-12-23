«Меня шокировало это преступление»: Путин обратился к Рахмону после гибели школьника в Одинцово

По словам учеников школы, нападавший рос в небогатой семье. При этом никто его не дразнил. До конца восьмого класса подросток общался с одноклассниками. Затем он оборвал со всеми связь. Мальчик учился неудовлетворительно: получал двойки и тройки. В девятом классе начал прогуливать, рассказали знакомые подростка. По их словам, в последнее время школьник сторонился всех. Он не рассказывал никому, что с ним происходит.