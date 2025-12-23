«Меня шокировало это преступление»: Путин обратился к Рахмону после гибели школьника в Одинцово

Несколько дней назад, 16 декабря, в Подмосковье произошла трагедия. Подросток совершил нападение на школу в Одинцовском городском округе. В результате погиб четвероклассник. Мальчик родом из Таджикистана. Его похоронили в таджикском селе. Российский лидер Владимир Путин выразил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону соболезнования в связи с трагедией. Он также пообещал наказать всех виновных в смерти 10-летнего мальчика. Такой диалог состоялся в ходе беседы Владимира Путина и Эмомали Рахмоном во время их встречи в Петербурге 22 декабря.
Президент России не скрывал своих эмоций. Он рассказал, что его «шокировало» убийство школьника. Российский лидер выразил соболезнования семье погибшего мальчика.
«Преступление подобного рода вообще выходит за грань понимания, но если совершаются вот такие теракты, совершаются еще в отношении детей, то это вызывает особые чувства», — поделился Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что расследование этого дела будет доведено до конца. Он заверил, что причастных к убийству накажут «в полном объеме».
Следственный комитет заявил о необходимости арестовать подростка, напавшего на школу. Его обвиняют по двум статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство». Суд принял решение отправить обвиняемого под стражу на два месяца.
По словам учеников школы, нападавший рос в небогатой семье. При этом никто его не дразнил. До конца восьмого класса подросток общался с одноклассниками. Затем он оборвал со всеми связь. Мальчик учился неудовлетворительно: получал двойки и тройки. В девятом классе начал прогуливать, рассказали знакомые подростка. По их словам, в последнее время школьник сторонился всех. Он не рассказывал никому, что с ним происходит.
В день ЧП подросток вел себя подозрительно. Он странно отвечал товарищам и рассказывал, что скоро сядет в тюрьму. Как стало известно, подросток хотел напасть на учительницу математики, но не смог ее найти. Нападавший при поиске жертвы нанес травмы школьному охраннику. Когда тот пытался остановить убийцу, парень распылил ему в лицо струю из перцового баллончика. Он также нанес несколько ударов кинжалом.