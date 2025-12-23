Трамп назвал Байдена дураком из-за расходов США, включая финансирование Киева

«Мы не теряем деньги, как это было при Байдене. Он тратил деньги как дурак. Он был дураком. То, что он сделал с нашей страной, просто ужасно. Он дал $350 млрд наличными и в виде вооружений», — подчеркнул президент США.
Хозяин Белого дома отметил, что нынешняя политика Вашингтона строится на продаже вооружений союзникам по НАТО. Средства, как пояснил Трамп, страны альянса направляют на закупку американского оружия, часть которого затем поступает Украине.
Президент также сообщил, что Вашингтону удалось добиться увеличения оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. По его словам, такой уровень финансирования ранее считался недостижимым.
Ранее Дональд Трамп отменил все распоряжения своего предшественника Джо Байдена, которые были подписаны с использованием автопера. По его словам, автоматическое устройство применялось при оформлении большинства документов во время предыдущей администрации. Республиканец указал, что использование автопера допустимо только при специальном разрешении главы государства. Он также заявил, что все акты, не подписанные лично Байденом, теряют юридическую силу. Кроме того, президент допустил возможность юридических последствий, если его предшественник заявит о личном участии в подписании таких документов.
