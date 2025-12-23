Трамп назвал Байдена дураком из-за расходов США, включая финансирование Киева

Ранее Дональд Трамп отменил все распоряжения своего предшественника Джо Байдена, которые были подписаны с использованием автопера. По его словам, автоматическое устройство применялось при оформлении большинства документов во время предыдущей администрации. Республиканец указал, что использование автопера допустимо только при специальном разрешении главы государства. Он также заявил, что все акты, не подписанные лично Байденом, теряют юридическую силу. Кроме того, президент допустил возможность юридических последствий, если его предшественник заявит о личном участии в подписании таких документов.