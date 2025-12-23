Трамп хочет завершения конфликта на Украине

«Я бы хотел, чтобы это (конфликт на Украине — ред.) прекратилось», — сообщил Трамп в ходе выступления в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Ранее Трамп заявлял, что США стремятся к урегулированию конфликта на Украине из «гуманных соображений».
