Трамп хочет завершения конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что хочет завершения конфликта на Украине.

Источник: Reuters

«Я бы хотел, чтобы это (конфликт на Украине — ред.) прекратилось», — сообщил Трамп в ходе выступления в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее Трамп заявлял, что США стремятся к урегулированию конфликта на Украине из «гуманных соображений».

