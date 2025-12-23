США не смогут построить новые боевые корабли в срок, пишут СМИ

Ранее глава ВМС США Джон Фелан сообщил, что американские военно-морские силы получат в 2028 году первый фрегат нового класса FF (X), который построят в рамках программы Трампа по модернизации кораблей «Золотой флот». Таким образом, судно поступит на вооружение только перед уходом Трампа с поста президента.