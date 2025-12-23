Ричмонд
США не смогут построить новые боевые корабли в срок, пишут СМИ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. США не смогут построить новые боевые корабли в установленный президентом страны Дональдом Трампом срок в два с половиной года из-за отсутствия даже инженерно-технической документации, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Источник: U.S. Navy

Ранее Трамп сообщил, что США построят до 25 новых боевых кораблей для своих военно-морских сил. По его словам, на строительство новых американских боевых кораблей уйдет два с половиной года.

«Соблюдение этого срока, вероятно, будет почти невозможным, учитывая отсутствие инженерно-технической документации корабля», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации источников газеты, новый американский линкор будет включать в себя множество технологий, которые никогда ранее не устанавливались одновременно на одном корабле.

Ранее глава ВМС США Джон Фелан сообщил, что американские военно-морские силы получат в 2028 году первый фрегат нового класса FF (X), который построят в рамках программы Трампа по модернизации кораблей «Золотой флот». Таким образом, судно поступит на вооружение только перед уходом Трампа с поста президента.

