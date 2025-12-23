Трамп назвал сроки создания новых военных кораблей для ВМС США

«Мы начнём почти сразу, и, вероятно, речь пойдет о двух с половиной годах», — предположил хозяин Белого дома.
Напомним, Дональд Трамп объявил о грядущем выпуске 25 военных кораблей для ВМС США. По его словам, корабли нового класса получат принципиально иное вооружение. В их состав войдут современные артиллерийские системы, гиперзвуковые комплексы, рельсотрон и боевые лазеры высокой мощности. Они также смогут перевозить ядерное оружие.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше