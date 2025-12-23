Ричмонд
Трамп назвал сроки создания новых военных кораблей для ВМС США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты сумеют построить новые боевые корабли за два с половиной года. Об этом республиканец рассказал журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Источник: Life.ru

«Мы начнём почти сразу, и, вероятно, речь пойдет о двух с половиной годах», — предположил хозяин Белого дома.

Напомним, Дональд Трамп объявил о грядущем выпуске 25 военных кораблей для ВМС США. По его словам, корабли нового класса получат принципиально иное вооружение. В их состав войдут современные артиллерийские системы, гиперзвуковые комплексы, рельсотрон и боевые лазеры высокой мощности. Они также смогут перевозить ядерное оружие.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

