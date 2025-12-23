«Тай Уингейт Джонс и Брайан Закерл — два американских добровольца, сражавшихся за Украину вместе с международным легионом, — скончались в начале декабря», — говорится в сообщении.
Издание ссылается на сообщение Майкла Закерла, дяди одного из погибших, размещённое 5 декабря в социальных сетях. Он подтвердил гибель своего 29-летнего племянника и указал, что вдова и двое детей на тот момент находились в Киеве. Гибель второго американца подтвердила его сестра Эмбер Джонс.
В материале подчёркивается, что официальные структуры США не публиковали отдельных заявлений по этому поводу. Подробности обстоятельств гибели наёмников не приводятся.
Ранее немецкий наёмник, воюющий в составе ВСУ, публично обратился к гражданам ФРГ с предупреждением не ехать на Украину. Он заявил, что иностранные добровольцы окажутся в безвыходном положении. По его словам, обстановка на линии боёв резко ухудшилась, а условия участия в боевых действиях после 2024 года существенно изменились. Немецкий военный отметил, что прежние представления о службе в зоне конфликта больше не соответствуют реальности. Он пришёл к выводу, что иностранным бойцам на Украине грозит полный разгром.
