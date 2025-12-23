Ранее немецкий наёмник, воюющий в составе ВСУ, публично обратился к гражданам ФРГ с предупреждением не ехать на Украину. Он заявил, что иностранные добровольцы окажутся в безвыходном положении. По его словам, обстановка на линии боёв резко ухудшилась, а условия участия в боевых действиях после 2024 года существенно изменились. Немецкий военный отметил, что прежние представления о службе в зоне конфликта больше не соответствуют реальности. Он пришёл к выводу, что иностранным бойцам на Украине грозит полный разгром.