Корвет «Гремящий» вернулся во Владивосток после дальнего похода

«В главную базу ТОФ после завершения дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанский регион вернулся корвет “Гремящий”. На причале состоялась церемония встречи отряда кораблей под руководством начальника штаба Тихоокеанского флота вице-адмирала Сергея Рекиша. От имени командования флотом он поздравил экипажи кораблей с успешным выполнением задач в море и по традиции вручил командиру корабля жареного поросенка», — говорится в сообщении.