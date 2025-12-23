Корвет «Гремящий» вернулся во Владивосток после дальнего похода

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек — РИА Новости. Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает ТОФ.
«В главную базу ТОФ после завершения дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанский регион вернулся корвет “Гремящий”. На причале состоялась церемония встречи отряда кораблей под руководством начальника штаба Тихоокеанского флота вице-адмирала Сергея Рекиша. От имени командования флотом он поздравил экипажи кораблей с успешным выполнением задач в море и по традиции вручил командиру корабля жареного поросенка», — говорится в сообщении.
Корвет «Гремящий» в составе отряда кораблей ТОФ вышел из Владивостока 1 октября. Российские военные моряки выполняли задачи в рамках укрепления партнерства и международного военного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, совершив деловые заходы во Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Мьянму, Бангладеш, Шри-Ланку и Бруней. Корвет принял участие в российско-мьянманском военно-морском учении «Марумекс — 2025» в Бенгальском заливе.
Корвет за время похода преодолел семь морей и два океана, пройдя 14 тысяч морских миль.