Верховный шаман РФ призвал россиян в 2026 году дружить с народами Азии и Запада

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол высказал мнение о важности развития дружеских связей со всеми странами в наступающем году. В беседе с РИА «Новости» он подчеркнул, что россиянам следует выстраивать добрые отношения как с народами Азии, так и искать пути сближения с западными государствами. По мнению духовного лидера, ключевой задачей является обретение дружбы со всеми народами.