Верховный шаман РФ призвал россиян в 2026 году дружить с народами Азии и Запада

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол высказал мнение о важности развития дружеских связей со всеми странами в наступающем году. В беседе с РИА «Новости» он подчеркнул, что россиянам следует выстраивать добрые отношения как с народами Азии, так и искать пути сближения с западными государствами. По мнению духовного лидера, ключевой задачей является обретение дружбы со всеми народами.

Источник: Life.ru

«В новом году россиянам надо найти дружбу всех народов. С азиатскими народами лучше, но надо найти и путь дружбы на Запад», — подчеркнул Допчун-оол.

Кара-оол Допчун-оол, возглавляющий кызыльскую местную религиозную организацию шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя»), был избран на пост Верховного шамана России в 2018 году. Это решение было принято на первом всероссийском съезде шаманов, который проходил в Кызыле. Именно он стал первым в истории современной России духовным лидером, официально занявшим эту высшую шаманскую должность.

Шаманы в России — представители культур, которые находятся под угрозой исчезновения. Часто они являются представителями малых народов, и шаманские практики помогают людям сохранить свой язык и традиции. Life.ru рассказывает о лучших шаманах России.

