Верховный шаман РФ призвал россиян в 2026 году дружить с народами Азии и Запада

«В новом году россиянам надо найти дружбу всех народов. С азиатскими народами лучше, но надо найти и путь дружбы на Запад», — подчеркнул Допчун-оол.
Кара-оол Допчун-оол, возглавляющий кызыльскую местную религиозную организацию шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя»), был избран на пост Верховного шамана России в 2018 году. Это решение было принято на первом всероссийском съезде шаманов, который проходил в Кызыле. Именно он стал первым в истории современной России духовным лидером, официально занявшим эту высшую шаманскую должность.
Шаманы в России — представители культур, которые находятся под угрозой исчезновения. Часто они являются представителями малых народов, и шаманские практики помогают людям сохранить свой язык и традиции. Life.ru рассказывает о лучших шаманах России.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.