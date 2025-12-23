Ричмонд
Разведчик с ранением остался в Красноармейске, чтобы помогать местным жителям

Российский разведчик из группировки «Центр» с позывным Локи после получения ранения остался в Красноармейске, чтобы продолжать оказывать помощь раненым и гражданским. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По словам разведчика, изначально он занимался лечением военнослужащих, однако помощь оказывалась и гражданскому населению. Он отметил, что местные жители обращаются за поддержкой и выражают благодарность.

Как рассказал Локи, его нога пострадала от осколочного ранения, теперь он передвигается, опираясь на палку. Разведчик считает повреждение лёгким, способным зажить без осложнений.

«Ну, я считаю, это осколочное ранение, несерьёзное, мягкие ткани. Заживёт всё и можно дальше работать в полном объёме. Руки на месте, нога болит, ничего страшного, передвигаться тем не менее могу. Работа у нас не отменяется, работать надо», — рассказал Локи.

Ранее российские войска нанесли массированные удары по объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооружённых сил Украины. В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Также поражены места запуска дальнобойных БПЛА, штабы и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
