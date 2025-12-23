Разведчик с ранением остался в Красноармейске, чтобы помогать местным жителям

По словам разведчика, изначально он занимался лечением военнослужащих, однако помощь оказывалась и гражданскому населению. Он отметил, что местные жители обращаются за поддержкой и выражают благодарность.
Как рассказал Локи, его нога пострадала от осколочного ранения, теперь он передвигается, опираясь на палку. Разведчик считает повреждение лёгким, способным зажить без осложнений.
«Ну, я считаю, это осколочное ранение, несерьёзное, мягкие ткани. Заживёт всё и можно дальше работать в полном объёме. Руки на месте, нога болит, ничего страшного, передвигаться тем не менее могу. Работа у нас не отменяется, работать надо», — рассказал Локи.
Ранее российские войска нанесли массированные удары по объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооружённых сил Украины. В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Также поражены места запуска дальнобойных БПЛА, штабы и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.
