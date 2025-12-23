Ричмонд
Глава МАГАТЭ заявил о возможном визите в Москву в марте

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил о планах посетить Москву, где могут пройти рабочие встречи. Об этом он заявил на пресс-конференции в ответ на вопрос журналистов.

«Мы будем в Москве совсем скоро. Возможно, в марте», — сказал Гросси.

Остальные детали программы визита не раскрываются.

Ранее специальный представитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев вернулся в Москву после переговоров по урегулированию ситуации на Украине, прошедших в США. Встречи состоялись в Майами в выходные дни и включали представителей администрации США, в том числе спецпредставителя президента Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Дмитриев отметил возвращение в столицу России в социальной сети Х и подчеркнул важность продолжения диалога с американской стороной.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

