Глава МАГАТЭ заявил о возможном визите в Москву в марте

Ранее специальный представитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев вернулся в Москву после переговоров по урегулированию ситуации на Украине, прошедших в США. Встречи состоялись в Майами в выходные дни и включали представителей администрации США, в том числе спецпредставителя президента Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Дмитриев отметил возвращение в столицу России в социальной сети Х и подчеркнул важность продолжения диалога с американской стороной.